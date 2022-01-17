Trabzonspor, GZT Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında GZT Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.
Birinci grupta yer alan oyuncuların yenilenme çalışması gerçekleştirdiği antrenmanda, diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından teknikle bağlantılı çabukluk çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, 5'e 2 ve rondo çalışmalarının ardından çift kale maç ile sona erdi.
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