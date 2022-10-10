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Trabzonspor, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürdü

10.10.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa ile sahasında golsüz berabere kalarak yenilmezlik serisini 29 maça çıkaran bordo-mavililer, Mart 1994 ve Nisan 1996 arasındaki 28 maçlık seriyi geride bıraktı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Kasımpaşa ile golsüz berabere kalan Trabzonspor, iç sahasındaki yenilmezlik serisini 29 maça çıkardı.

Kasımpaşa karşısında galip gelemeyerek liderlik fırsatını tepen bordo-mavililer, yenilmezlik serisini ise sürdürdü.

Karadeniz ekibi, 8 Mart 2021'de Alanyaspor'a 3-1 kaybettiği 29. hafta maçından sonra sahasında 581 günlük sürede hiç mağlup olmadı.

Trabzonspor, söz konusu karşılaşmanın ardından 2020-2021 sezonunda 6 iç saha maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Bordo-mavililer, şampiyon olduğu geçen sezon lig boyunca iç saha maçlarında hiç mağlup olmadı. Taraftarları önünde oynadığı 19 karşılaşmada 12 galibiyet, 7 beraberlik alan bordo-mavili ekip, en fazla puan toplayan takımların başında geldi.

Karadeniz ekibi, bu sezon ligde taraftarı önünde çıktığı 4 maçta Atakaş Hatayspor'u 1-0, Gaziantep FK'yi de 3-2 yenerken, Galatasaray ve Kasımpaşa ile 0-0 berabere kaldı.

Trabzonspor, iç sahadaki son 29 karşılaşmasında 18 galibiyet, 11 beraberlikle yenilmezlik serisi yakaladı. Karadeniz ekibi, söz konusu iç saha maçlarının birinde Altay'la zemin bakımı çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşırken, bu müsabakadan da 2-1 galip ayrıldı.

- 1994-1996 arasındaki seriyi geçti

Trabzonspor, Gaziantep FK karşısındaki sonuçla, Mart 1994 ve Nisan 1996 arasında 28 maçta 23 galibiyet, 5 beraberlik aldığı yenilmezlik serisini geride bıraktı.

Bordo-mavililer, Kasımpaşa karşısında yenilmezlik serisini 29 maça çıkarıp söz konusu dönemdeki seriyi aştı.

- Evinde bu sezon ikinci kez gol atamadı

Trabzonspor, bu sezon ikinci kez bir maçta gol atma başarısı gösteremedi.

Bordo-mavililer, sahasında ligin 4. haftasında Galatasaray ile Kasımpaşa karşılaşmalarında sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

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