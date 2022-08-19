Trabzonspor ile Antalyaspor, 53. randevuda

Trabzonspor ile Fraport TAV Antalyaspor, yarın Antalya'da yapacakları maçla Spor Toto Süper Lig'de 53. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 52 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-9 üstünlüğü bulunuyor. 13 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor, söz konusu maçlarda 95 gol attı, kalesinde 53 gol gördü.

Bordo-mavililer, Antalya'da oynanan 26 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı.

Trabzonspor, şampiyon olduğu geçen sezon rakibine deplasmanda 2-1 kaybetmiş, Trabzon'daki maç ise 2-2 beraberlikle sona ermişti.



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