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Trabzonspor ile Kayserispor 50. randevuda

24.02.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geride kalan 49 lig maçında bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-7 üstünlüğü bulunuyor

Trabzonspor ile Yukatel Kayserispor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla ligde 50. kez karşı karşıya gelecek.

Geride kalan 49 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 30-7 üstünlüğü bulunurken, 12 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

Trabzonspor, rakip filelere 91 gol atarken, kalesinde 49 gol gördü.

Bordo-mavililer, sahasında oynadığı 24 maçta 18 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

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