YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor ile Sivasspor 31. randevuda

Trabzonspor ile Sivasspor 31. randevuda

22.08.2021 10:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İki takım arasında ligde geride kalan 30 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 14-8 üstünlüğü bulunuyor

Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, yarın Trabzon'da yapacakları maçla Süper Lig'de 31. kez karşılaşacak.

İki takım arasında geride kalan 30 maçta Trabzonspor'un 14, Demir Grup Sivasspor'un biri hükmen olmak üzere 8 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Trabzonspor'un 43 golüne, Demir Grup Sivasspor 32 golle yanıt verdi.

- Trabzon'daki maçlar

Trabzon'da oynanan maçlarda da ev sahibi takım üstünlük kurdu.

Bordo-mavililer, sahasındaki 15 maçta 9 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı.

İki takım arasında geçen sezon Trabzon'da oynanan karşılaşma 1-1, deplasmandaki maç ise 0-0 beraberlikle sona erdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dehşete düşüren olay! Sosyal medya için video çeken genç kız feci şekilde can verdiDehşete düşüren olay! Sosyal medya için video çeken genç kız feci şekilde can verdi
Böyle gizlenmişler! Gerçeği ihbar ortaya çıkardıBöyle gizlenmişler! Gerçeği ihbar ortaya çıkardı
Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladıTrabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor

Trabzon Namaz Vakitleri 22 Ağustos Pazar

İmsak
03:57
Sabah
05:31
Öğle
12:29
İkindi
16:15
Akşam
19:18
Yatsı
20:45

Trabzon Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Pazar

Duru Eczanesi
Ortahisar
Duru Eczanesi
Ortahisar
Duru Eczanesi
Ortahisar
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta iki şampiyon karşılaşacak

ING Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta iki şampiyon karşılaşacak

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Adana'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Trabzonspor-Roma

Trabzonspor-Roma

Adıyaman'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 2 yaralı

Adıyaman'da akrabalar arasında silahlı kavga çıktı: 2 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.