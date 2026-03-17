  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor, İstanbul’a gitti

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak İstanbul’a gitti.

Trabzonspor, İstanbul’a gitti

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde Teknik Direktörü Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenman sonrası bordo-mavililer, 22 kişilik oyuncu kadrosuyla Eyüpspor maçı için İstanbul’a gitti.

Saat 16.00 sıralarında hareket eden bordo-mavili kafilede tedavisi devam eden Batagov yer almazken, sakatlığının ardından takıma dönen Benjamin Bouchouari ise kafilede bulunuyor.

KAFİLE AÇIKLANDI!

Trabzonspor, İstanbul’a gitti 1

Trabzonspor’un, Eyüpspor kafilesi şu şekilde:

"Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Stefan Savic, Chibuike Nwaiwu, Taha Emre İnce, Wagner Pina, Mustafa Eskihellaç, Mathias Lovik, Benjamin Bouchouari, Okay Yokuşlu, Salih Malkoçoğlu, Christ Inao Oulai, Tim Jabol Folcarelli, Ozan Tufan, Onuralp Çakıroğlu, Anthony Nwakaeme, Ernest Muçi, Oleksandr Zubkov, Felipe Augusto, Umut Nayir, Paul Onuachu."

Trabzonspor, İstanbul’a gitti 2

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Netanyahu Trump ile görüştü: "Sürprizlerimiz var"

Osimhen yarışı karıştı! 10 milyon daha veren onu alır: Galatasaray fiyatını belirledi

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

‘2027’de duyuracaklar’ İslam Memiş 'Bela' deyip uyardı

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

