Trabzonspor, İzmir'e gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Altay ile yapacağı maç için özel uçakla İzmir'e gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra İzmir'e hareket etti.

Bir grup taraftar, havalimanında bordo-mavili takımı uğurlayarak Marek Hamsik ve Berat Özdemir'e çiçek verdi. Taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya da sevgi gösterilerinde bulundu.

Bordo-mavililerin 23 oyuncudan oluşan kafilesinde sakatlığı bulunan Nwakaeme yer almadı.

