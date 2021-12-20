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Trabzonspor, İzmir'e gitti

20.12.2021 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, İzmir'e gitti

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmanda Altay ile yapacağı maç için özel uçakla İzmir'e gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, daha sonra İzmir'e hareket etti.

Bir grup taraftar, havalimanında bordo-mavili takımı uğurlayarak Marek Hamsik ve Berat Özdemir'e çiçek verdi. Taraftarlar, teknik direktör Abdullah Avcı'ya da sevgi gösterilerinde bulundu.

Bordo-mavililerin 23 oyuncudan oluşan kafilesinde sakatlığı bulunan Nwakaeme yer almadı.

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