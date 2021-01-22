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Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

22.01.2021 17:10 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor kafilesi, Ankara'ya gitti

Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak Trabzonspor, Ankara'ya hareket etti.

Bordo-mavili ekip, Ankara'ya gitmeden önce Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktiksel ağırlıklı çalıştı.

Antrenmanda, sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Lewis Baker ile Joao Pereira yer almadı.

Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Ankara'ya giden bordo-mavili ekibin 23 kişilik kafilesinde şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hosseini, Hugo, Edgar Ie, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Atakan Gündüz, Serkan Asan, Faruk Can Genç, Marlon, Hakan Yeşil, Kamil Ahmet Çörekçi, Flavio, Abdulkadir Parmak, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Safa Kınalı, Caleb Ekuban, Djaniny, Afobe.

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