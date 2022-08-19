Trabzonspor kafilesi Antalya'ya geldi

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında yarın Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Antalya'ya geldi.

Bordo-mavili ekibi, Antalya Havalimanı önünde bir grup taraftar karşıladı.

Taraftarlar, havalimanında futbolcularla ve teknik direktör Abdullah Avcı ile fotoğraf çektirdi, imza aldı.

Trabzonspor kafilesi, daha sonra konaklayacakları otele gitmek üzere havalimanından otobüsle ayrıldı.



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