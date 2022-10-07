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Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

07.10.2022 22:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9'nci haftasında 10 Ekim Pazartesi günü kendi sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı.

Birinci grupta yer alan oyuncuların yenilenme çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma hareketleri gerçekleştirdi.

Antrenman 5'e 2 ve çift kale maçla tamamlandı.

Bordo- mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

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