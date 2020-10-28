YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON HABERLERİ  | 28.10.2020 18:48 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 7. haftasında 30 Ekim Cuma günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Bordo-mavililer, teknik direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, basına kapalı taktik bir antrenman gerçekleştirdi.

Kovid-19 testi pozitif çıktığı açıklanan Ganalı oyuncu Caleb Ekuban ile Hüseyin Türkmen'in, antrenmanda yer almadıkları belirtildi. Abdulkadir Parmak'ın ise Kasımpaşa mücadelesinde forma giyebileceği öğrenildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü model çırılçıplak! Ünlü model çırılçıplak!
Bağış: "kadın Haklarına Önem Verdik"Bağış: "kadın Haklarına Önem Verdik"
En Çok Okunan Yerel Haberler
2. Lig Beyaz Grup: Niğde Anadolu FK: 0 - Kocaelispor: 0
2. Lig Beyaz Grup: Niğde Anadolu FK: 0 - Kocaelispor: 0
Kayseri Şeker’den Kayserispor’a destek
Kayseri Şeker’den Kayserispor’a destek
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş medya temsilcileri ile bir araya geldi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş medya temsilcileri ile bir araya geldi
Malatya'da FETÖ firarisi kadın saklandığı evde yakalandı
Malatya'da FETÖ firarisi kadın saklandığı evde yakalandı
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 336 milyon lira net kar
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan 336 milyon lira net kar
2. Lig: 24 Erzincanspor: 2 - Hacattepe: 0
2. Lig: 24 Erzincanspor: 2 - Hacattepe: 0

Trabzon Namaz Vakitleri 29 Ekim Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:42
Öğle
12:10
İkindi
15:01
Akşam
17:28
Yatsı
18:49

Trabzon Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Perşembe

Arın Eczanesi
Ortahisar
Çömlekçi Eczanesi
Ortahisar
Serap Eczanesi
Ortahisar
Sezer Eczanesi
Ortahisar
Kavaklı Eczanesi
Akcaabat
Söğütlü Eczanesi
Akcaabat
Araklı Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Aras Basınla Vedalaştı
Trabzon İl Jandarma Alay Komutanı Aras Basınla Vedalaştı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Karabudak Köyü Muhtarı Ayaz: "Köyümüzün Sorunlarını Çözmek Için Çalışıyoruz"
Karabudak Köyü Muhtarı Ayaz: "Köyümüzün Sorunlarını Çözmek Için Çalışıyoruz"
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.