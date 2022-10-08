Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 10 Ekim Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, rondo ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz