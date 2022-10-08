YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

08.10.2022 14:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında 10 Ekim Pazartesi günü sahasında Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular, dinamik ısınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, rondo ve dayanıklılık çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da konuştu:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, su ücretinde indirim kararını veto ettiAnkara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, su ücretinde indirim kararını veto etti
Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı beyanlar alındıAdnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı beyanlar alındı
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Trabzonspor Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 8 Ekim Cumartesi

İmsak
04:53
Sabah
06:18
Öğle
12:14
İkindi
15:25
Akşam
18:00
Yatsı
19:19
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Bu nasıl şaka! Çocuklar çığlık çığlığa kaçtı ama durmadı

Herkesin bilmek isteyeceği penis büyütme tekniği

Herkesin bilmek isteyeceği penis büyütme tekniği

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Apple Watch Series 8'i tercih etmek için 8 neden!

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Yüzüne sürdü! Sosyal medyadan tepki topladı

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.