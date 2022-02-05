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Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından

05.02.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: - "Maalesef ikinci yarı ortamdan mı etkilendi bilmiyorum, belki kötü niyetli değildi ama hakem maçın önüne geçti"

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 1-0 yenilen Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, hakemi Zorbay Küçük'ün yönetimini eleştirdi.

Şengül, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zorluk derecesi yüksek bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Buraya gelirken 5 galibiyet almıştık. Ligin iyi oynayan takımlarından biriydik. Maçın başında hücuma çıkarken kaptırdığımız birkaç toptan biri gol oldu. Hafta içi bunu sürekli konuştuk ama maalesef çıkarken kaptırdığımız top bize ciddi sıkıntı yarattı." dedi.

İkinci yarı oyunun inisiyatifini tamamen ellerine aldıklarını ifade eden Şengül, şunları söyledi:

"Direkten dönen, girdiğimiz ve değerlendiremediğimiz pozisyonlar var. Kaybettik, üzgünüz. Maç öncesi sportif direktörümüz hakeme gidip, 'Biz buraya futbol oynamaya geldik. Keza Trabzonspor da buraya futbol oynamaya çıkıyor ve ligin lideri. Maçın önüne geçecek hamleler yapmayın.' diye uyardı ama maalesef ikinci yarı ortamdan mı etkilendi bilmiyorum, belki kötü niyetli değildi ama hakem maçın önüne geçti. Bize gösterdiği onlara göstermediği kartlar tamamen çifte standart bana göre. Bu nedenle kaybettiğimiz için üzgünüz. Önümüzdeki maçlara bakıp, sıkıntılı durumdan kurtulup, rahat pozisyona gelmek istiyoruz. İyi oynuyoruz, daha da iyi oynayacağız."

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