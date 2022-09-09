YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor, Kasımpaşa'ya kiralanan Koita'nın transfer detaylarını açıkladı

Trabzonspor, Kasımpaşa'ya kiralanan Koita'nın transfer detaylarını açıkladı

09.09.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Kasımpaşa'ya kiralanan Koita'nın transfer detaylarını açıkladı

Trabzonspor Kulübü, Kasımpaşa'ya kiralanan Gineli futbolcu Fode Koita'nın transfer detaylarını açıkladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Fode Koita'nın Kasımpaşa'ya 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Oyuncunun, 2022-2023 sezonuna ilişkin alacaklarının 1 milyon 83 bin avroluk kısmı kulübümüz tarafından ödenecektir." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sol dizinden operasyon geçiren Dorukhan Toköz Trabzon'a geldiSol dizinden operasyon geçiren Dorukhan Toköz Trabzon'a geldi
Dünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacakDünya Fleboloji Kongresi İstanbul'da yapılacak
İstanbul'daki bazı okullarda başlatılan "TELE Merkezlerinin Kurulması Projesi" tanıtıldıİstanbul'daki bazı okullarda başlatılan "TELE Merkezlerinin Kurulması Projesi" tanıtıldı
Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa Trabzonspor Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 9 Eylül Cuma

İmsak
04:21
Sabah
05:48
Öğle
12:24
İkindi
15:59
Akşam
18:49
Yatsı
20:11
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

30 tanesi birden saldırdı! Kurtulmak isterken çatıdan düştü

Dünya manşetlerine bomba gibi düştü! “Yeri doldurulamaz”

Dünya manşetlerine bomba gibi düştü! “Yeri doldurulamaz”

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı

Meghan Markle’a benzerliğiyle gündem oldu! Olay paylaşım

Meghan Markle’a benzerliğiyle gündem oldu! Olay paylaşım

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.