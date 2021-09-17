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Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak

17.09.2021 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

Lig'de ilk 4 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak 10 puanla Beşiktaş'ın arkasında averajla 2. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışında yara almak istemiyor.

Karadeniz ekibinde Trondsen ve Djaniny'in sakatlıkları bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kasımpaşa Trabzonspor

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