Trabzonspor Kayserispor maçı Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak. Bordo Mavililer, EURO 2024 elemeleri için verilen ara sonrası yeni başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Orhan Ak ile taraftarların desteğini de alıp sahadan üstünlükle ayrılmak istiyor. Birçok kişi internette "Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda?" sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...
Trabzonspor Kayserispor maçı 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.
Maç, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak.
Trabzonspor Kayserispor maçı Bein Sport 1 ekranlarından naklen canlı olarak ekrana gelecek.
1 Nisan Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü
16.00 Trabzonspor - Kayserispor
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor
2 Nisan Pazar
13.30 Ümraniyespor - Konyaspor
16.00 Giresunspor - Corendon Alanyaspor
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş
3 Nisan Pazartesi
20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük