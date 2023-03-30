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Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda?

30.03.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor ile Kayserispor Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Trabzonspor Kayserispor maçının yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Kayserispor maçı Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak. Bordo Mavililer, EURO 2024 elemeleri için verilen ara sonrası yeni başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Orhan Ak ile taraftarların desteğini de alıp sahadan üstünlükle ayrılmak istiyor. Birçok kişi internette "Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda?" sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Kayserispor maçı 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Maç, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kayserispor maçı Bein Sport 1 ekranlarından naklen canlı olarak ekrana gelecek.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ 27. HAFTA

1 Nisan Cumartesi
16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü
16.00 Trabzonspor - Kayserispor
20.30 Galatasaray - Adana Demirspor

2 Nisan Pazar
13.30 Ümraniyespor - Konyaspor
16.00 Giresunspor - Corendon Alanyaspor
20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş

3 Nisan Pazartesi
20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük

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