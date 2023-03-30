Trabzonspor Kayserispor maçı Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak. Bordo Mavililer, EURO 2024 elemeleri için verilen ara sonrası yeni başkan Ertuğrul Doğan ve teknik direktör Orhan Ak ile taraftarların desteğini de alıp sahadan üstünlükle ayrılmak istiyor. Birçok kişi internette "Trabzonspor Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Kayserispor maçı hangi kanalda?" sorularını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Kayserispor maçı 1 Nisan 2023 Cumartesi günü saat 16.00'da başlayacak.

Maç, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu'nda oynanacak.

TRABZONSPOR KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Kayserispor maçı Bein Sport 1 ekranlarından naklen canlı olarak ekrana gelecek.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ 27. HAFTA

1 Nisan Cumartesi

16.00 Medipol Başakşehir - MKE Ankaragücü

16.00 Trabzonspor - Kayserispor

20.30 Galatasaray - Adana Demirspor

2 Nisan Pazar

13.30 Ümraniyespor - Konyaspor

16.00 Giresunspor - Corendon Alanyaspor

20.30 Fenerbahçe - Beşiktaş

3 Nisan Pazartesi

20.30 İstanbulspor - Fatih Karagümrük

