Trabzonspor, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Perşembe günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, dinamik ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 ve rondo çalışması yaptı.

Bordo-mavili takımın antrenmanı, çift kale maç ile sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

