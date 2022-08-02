Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan kura değerlendirmesi:

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tek hedeflerinin Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek olduğunu söyledi.
Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu play-off turu kurasını değerlendirdi.
Trabzonspor'un kurada Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleştiğini belirten Ağaoğlu, "Kurada bir takım çıkacaktı, Kopenhag çıktı, fark etmez. Zaten hangi takım çıksa hedefimiz play-off maçını geçmek. Trabzonspor'un tek hedefi var, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek. İlk maçın deplasmanda olması avantaj sayılabilir." diye konuştu.
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