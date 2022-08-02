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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu'ndan kura değerlendirmesi:

02.08.2022 13:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Trabzonspor'un tek hedefi var, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, tek hedeflerinin Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek olduğunu söyledi.

Ağaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu play-off turu kurasını değerlendirdi.

Trabzonspor'un kurada Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleştiğini belirten Ağaoğlu, "Kurada bir takım çıkacaktı, Kopenhag çıktı, fark etmez. Zaten hangi takım çıksa hedefimiz play-off maçını geçmek. Trabzonspor'un tek hedefi var, Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etmek. İlk maçın deplasmanda olması avantaj sayılabilir." diye konuştu.

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