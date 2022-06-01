Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA Spor Masası'na konuk oldu (2):

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yaklaşık 9 aydır sözleşme yenileme görüşmelerini sürdürdükleri Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme'ye imkanlar dahilinde en yüksek ücreti teklif ettiklerini söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sözleşmesi biten oyuncuların durumu hakkında bilgi veren Ağaoğlu, "Nwakaeme ile resmi olarak ilk sözleşme uzatma görüşmesine geçen sene 19 Eylül'de başladık. En son kendisine kulübün verebileceği imkanlar dahilinde en yüksek ücreti teklif ettik. Neredeyse 9 aya yakın bir süre geçti. Biraz uzun sürdü. Zaman zaman 'Parayı sorun etmem, Trabzonspor'u seviyorum.' ifadeleri de var. Bize de söyledi bunu. Sadece medyaya değil. Şu anda kendisinden cevap bekliyoruz. Son görüşmeyi de geçen hafta menajerleriyle yaptık." ifadelerini kullandı.

Amaçlarının kadroyu korumak olduğunu belirten Ahmet Ağaoğlu, "Kulübün finansal imkanları ve disiplinli şekilde uyguladığımız model dahilinde sözleşme imzalayıp, devam etmeyi düşündüğümüz 2-3 oyuncumuz var. Ayrılması muhtemel oyuncular da var. Onlarla alakalı oluşturduğumuz plan var. Yerine kadroya ilave edeceğimiz oyuncuların çalışmasını yapıyoruz." şeklinde konuştu.

- "Portföyde 100'e yakın oyuncu var"

Transfer konusunda yoğun bir çalışma içinde bulunduklarını kaydeden Ahmet Ağaoğlu, takip ettikleri oyuncu sayısının 100'e yakın olduğunu dile getirdi.

İzledikleri oyuncuların medyada konuşulan isimler olmadığını aktaran Trabzonspor Kulübü Başkanı, "İzleme ekibi ve hocamız sadece belirli mevkide oyuncuya ihtiyacımız olur diye çalışma yapmıyor. Bütün mevkiler için sezon içerisinde oluşturduğumuz portföyde 100'e yakın oyuncu var. Belki 3-4 isim medyada konuşuluyordur. Hocanın oyuncu sistemi, oyuncu performansı, kulübün finansal imkanları önemli. 10-15 milyon avro bonservis, 3-5 milyon avro net maaş, 5-10 milyon avro imza parası talebiyle bir oyuncu listesi hoca tarafından yönetimin önüne getirilmedi. Stefano Denswil ile görüşmeler devam ediyor. Herhangi bir aksilik olmazsa gerçekleşecek. İmza atılmadan hiçbir transferin veya sözleşmenin gerçekleştiğinden yüzde yüz emin olan bir insan değilim." diye konuştu.

Geçen yıl imza aşamasına geldikleri bir oyuncunun son anda vazgeçtiğini belirten Ahmet Ağaoğlu, "Öyle şeyler gördük ki futbol dünyasında. Geçen sene uçak bileti dahil bütün şartlarda anlaştığımız, ertesi sabah geleceğini beklediğimiz Fransa liginden bir oyuncu, gece yarısı telefon açıp özür dileyerek Ligue'1de kalma yönünde karar aldığını iletti. Normalde 12 saat sonra gerçekleşecek bir transferdi. Bütün bunlar insana dayalı şeyler. Oyuncuların o tavırlarını da yadırgamıyorum. Göz önünde bulunduracakları onlarca kriter var. Soru işaretlerini çözemediğiniz zaman, vazgeçebilirsiniz." yorumunu yaptı.

Transfer çalışmalarını erkenden bitirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Ağaoğlu, "1-2 futbolcu kamp döneminin içine sarkabilir ama kadronun iskeletini oluşturan oyuncuların tamamı 26-27 Haziran veya 1 Temmuz itibarıyla bitmiş olacak. Diğer liglerin durumunu da göz önünde bulunduracağız ama geçen senenin aynısını yapma düşüncesindeyiz. Kulüpler bunu yapamadıklarında, yaşadıkları sıkıntılar ortada. Ligimizdeki birkaç kulübümüz, bunun sıkıntısını ciddi anlamda yaşadı." değerlendirmesinde bulundu.

Norveçli golcü Alexander Sörloth konusunun çok net olduğunu kaydeden Ahmet Ağaoğlu, "Herhangi bir takım teklif götürdüğü zaman Leipzig bize dönmek zorunda. Aynı parayı verdiğimiz takdirde oyuncuyla anlaşma şansı Trabzonspor Kulübünde. Sürekli sorulmasını da anlamlı bulmuyorum. İster miyiz, istemez miyiz? Bu farklı bir şey ama ilk yapılan teklif Trabzonspor'a sorulacak." dedi.

"Trabzonspor'a resmi olarak ulaşan tek teklif, Ahmetcan Kaplan'a gelen teklif." diyen bordo-mavili kulübün başkanı, "Diğer oyuncularla alakalı sadece telefonda yoklama, sorma olarak diyelim... Ona benzer şeyler. Çok iyi bir rakam gelmedikten sonra Uğurcan Çakır'ın gitmesine de müsaade etmeyi düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

- "Hocayla sözleşme konusunda bir sıkıntı yok"

Takımın teknik direktörü Abdullah Avcı ile sözleşme yenileme konusuna değinen Ahmet Ağaoğlu, "Hocayla görüştük. Sözleşme yenileme konusunda bir sıkıntı yok. Biz niye hocayı bırakalım, hoca bizi niye bıraksın? Başarının akabinde bunların konuşulması doğru değil. Herkesi rahatlatmak için söylüyorum. 4-5 ay önce hocayla bunu konuştuk. Bu konu toplantımızda gündeme gelmişti. 'Başkanım benden yana hiçbir sıkıntı yok.' cevabını verdi. Herhalde en son konuşacağımız konu bu." şeklinde görüş belirtti.

Şampiyonlar Ligi gelirlerinin büyüklüğünden bahseden Ahmet Ağaoğlu, "Geçen 4 yılda nasıl politika izlediysek, aynı politikaya devam edeceğiz. Temmuz-ağustos ayında 200 milyon lira borç ödeyeceğiz. O borcu nereden ödeyeceğiz? Şampiyonlar Ligi'ne gittiğinizde bir galibiyetin karşılığı 2 milyon 900 bin avro. Beraberlik 1 milyon 200 bin avro civarında. Kendi ligimizde üç puan karşılığındaki parayla kıyaslayınca, Süper Lig'de 13 galibiyete denk geliyor. Bu açıdan insanın iştahını kabartıyor. Oradaki takımların kadroları, bütçeleri, verdikleri maaşlar ve bonservislere bakın. 1 veya 1,5 milyar avro piyasa değeri olan bir kulüple 100-120 milyon avro piyasa değeri olan Trabzonspor Kulübünün oraya körlemesine girmesi mantıklı değil." ifadelerini kullandı.

Zemin çalışmalarını bitirmeye yakın olduklarını da belirten Ağaoğlu, "Akyazı Stadı ile aynı hibrit çimden oluşan 4 numaralı sahamız aynı anda başladı. 4 numaralı saha da 2-3 hafta içerisinde üzerinde oynamaya elverişli hale gelecek. Çim bizim işimiz. 21 sene Türkiye Golf Federasyonu başkanlığı yaptım. Çok iyi bir ekiple çalışıyoruz. Çim konusunda özel bir hassasiyetim var. Yeni yapılan birkaç stadımızın zeminini de beğendim ama 5 yıllık yıpranmaya rağmen en iyisi bizimkiydi." yorumunda bulundu.

(Sürecek)

