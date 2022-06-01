Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, AA Spor Masası'na konuk oldu (4):

İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, bordo-mavili kulübün transfer piyasasında önemli bir aktör olduğunu söyledi.

Ahmet Ağaoğlu, konuk olduğu Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ağaoğlu, Alman futbolcu Jerome Boateng ile ilgilendiklerine yönelik iddiaları gazetelerden okuduğunu dile getirdi.

Gündemlerinde olduğu yönünde haberlerin çıktığı Atiker Konyasporlu futbolcu Abdülkerim Bardakcı ile ilgili soruya da yanıt veren Ağaoğlu, şunları söyledi:

"Hala ülke futbolu bunları konuşuyorsa ve biz bunlara cevap vermek zorunda kalıyorsak emin olun yapılacak çok işimiz var. Ben Konya'ya Ahmet Çalık'ın ailesini ziyaret etmek için gittim. Ahmet Çalık sezonunda kazanılmış bir kupa var. Benim de çok sevdiğim, çok değer verdiğim bir sporcuydu. Hep birlikte büyük bir acı yaşadık. Allah da bize Ahmet Çalık sezonunda şampiyonluğu nasip etti. Bütün takım arkadaşlarımız forma imzaladılar. Ben aileye zaten taziyeye gidememiştim, içimde ukdeydi. Rahmetlinin evine gittik. Babası, kardeşi ve annesiyle bir arada olduk. Akşam da uçağa bindik, İstanbul'a döndüm. Gittik ya oraya. Zaten yapılabilecek en büyük saygısızlıklardan birisidir. O amaçla gidiyorsunuz oraya, ondan sonra 'Başkanım şu oyuncu...' Ne alaka. Gidiş amacım belli, şeklim belli."

Trabzonspor'un son dönemde her konuda önemli ilerlemeler kaydettiğini aktaran Ağaoğlu, "Trabzonspor transfer piyasasında önemli bir kulüp. Mesela futbolcu olsan Trabzonspor'da oynamak istemez misin? Öyle bir şey olsa arkama bakmadan gelirim." dedi.

Şampiyonluk yaşayan Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağını ve son 4 sene içinde yükselen bir grafiğe sahip olduğunu anlatan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üç senede üç kupa kazanmış, dördüncü kupanın da finalisti. Rayına oturmuş bir ekonomik yapısı var. Maaşlar ve primler sorunsuz ödeniyor. Bir de şampiyonluk kutlamaları... 'Küllerinden doğdu.' deniyor ya biz küllerimizden doğmadık. Bu ateş hiç sönmemişti. Herkesi bu şaşırttı, insanların ayarlarını bu bozdu. Dışarda olsam benim de ayarım bozulurdu, kıskanırdım. Trabzonspor'un yaptığını herkes yapmak ister. Dört sene öncesine gidelim. Özellikle yabancı bir oyuncuya teklif yaptığınız zaman ödemelerle alakalı banka teminat mektubu istediğini söylerdi. Buraya gelmekten imtina ediyordu."

- "Haziran ayı bitmeden yeni sponsor belli olur"

Ahmet Ağaoğlu, statlarının isim ve formalarının sırt sponsorluğunun bittiğini hatırlatarak, "Haziran ayı bitmeden yeni sponsor belli olur. Bunlar önemli gelir kalemleri. Niyetiniz halis olunca Allah da yardım ediyor. Yani bundan bir sene önce bitseydi, bugün satacağınız fiyata satamazdınız. Şampiyon oluyorsunuz ve o arada üç önemli sponsorluk sözleşmeniz bitiyor. O zaman masaya biraz daha farklı oturuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Başarı için sürdürülebilirliğin çok önemli olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, "Ekonomik, sportif ve idari yapınızı bir zemine oturtmak zorundasınız. Planlı programlı gitmek zorundasınız. Başarıyı kişi ve kişiler üzerinden okursak, en büyük hatayı yapmış oluruz. Trabzonspor bugün şampiyon olduysa, özellikle son 2-3 sene içerisinde camianın, taraftarın ve bütün birimlerin göstermiş olduğu sabır ve destek sayesinde oldu. O sayede bu noktaya geldi. Bundan sonra yoluna devam edecekse aynı sabır, destek ve mücadele arzusunu sürdürebilmesi lazım. Biz bir duvar ördük. Başkan olarak ben bu duvardaki sadece bir tuğlayım." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor Kulübünde 61 yaşında başkanlık koltuğuna oturduğunu vurgulayan Ağaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Uzun bir süre sonra müzesine giren ilk kupada başkanlık pozisyonunda olmam 'Ben geldim, yaptım.' anlamı çıkmaz. Eğer bu kalibredeki kulüplerde birileri 'Ben geldim yaptım ya da ben geldim yapacağım.' diye yola çıkıyorsa orada başarıyı beklemek çok büyük hayalcilik olur. Bizim 10 milyon taraftarımız varsa başarıdaki payım 10 milyonda birdir. Biz gücümüzü camiamızdan, taraftarımızdan alıyoruz. Dünyanın her yerinden gelen taraftarımız var. Son 4 maçta günübirlik gelip maçı izleyip gittiler. Biz buralarda kazandık. İnsanların göz ardı ettiği veya anlamak istemediği, ondan sonra üzerinde algı yaratmaya uğraştıkları şeyin altında yatan gerçek bu. Kaldırıp bu gerçeği görürlerse kendilerinin adına da hayırlı bir şey yapmış olurlar."

(Bitti)

