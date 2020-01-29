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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan taraftarlara mesaj:

TRABZON HABERLERİ  | 29.01.2020 15:52 | Son Güncelleme

"Futbolun ilkelerine aykırı formüller, içinde bulunduğumuz koşulları hiçe sayarak yapılan provokasyonlar, futbolda şiddet ve düşmanlığı körükleyen açıklamalar, bize ait olamaz. En büyük övüncümüz işte budur" - "Şimdi dişimizi tırnağımıza takarak sahada mücadele etmek, tribünde nefesimiz tükenene dek takımımızı desteklemek boynumuzun borcudur"

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Futbolun ilkelerine aykırı formüller, içinde bulunduğumuz koşulları hiçe sayarak yapılan provokasyonlar, futbolda şiddet ve düşmanlığı körükleyen açıklamalar, bize ait olamaz. En büyük övüncümüz işte budur." dedi.

Ağaoğlu, Fenerbahçe maçı öncesi bordo-mavili kulübün Twitter hesabından video ile taraftarlara mesaj vererek, şunları kaydetti:

"Hikayeyi bilirsiniz... Öğretmen sınıfa girer girmez kara tahtanın önüne geçer ve eline tebeşiri aldığı gibi kocaman bir 1 rakamı çizer. Sonra öğrencilerine dönerek 'Bakın, bu kişiliktir.' der. 'Yani, hayatta sahip olduğunuz en değerli şey.' Ardından 1'in yanına bir 0 koyar ve 'Bu, başarıdır. Başarılı bir kişilik, 1'i 10 yapar' der. Sonra bir tane 0 daha. 'Bu, tecrübedir. 10 iken 100 olursunuz.' Sıfırlar böyle uzayıp gider; ta ki hoca öğrencilerinin şaşkın bakışları arasında eline silgiyi alıp en baştaki 1'i silene kadar. Tahtada birbiri ardına dizili sıfırlar kalmıştır. Hoca sınıfa dönerek son sözünü söyler: 'Kişiliğiniz yoksa öbürleri hiçtir."

Futbol dünyasında da aynı kuralın geçerli olduğunu belirten Ağaoğlu, "1'in yanına koyduklarınız değişir yalnızca... Şampiyonluklar koyarsınız, dizi dizi kupalar, büyük zaferler, unutulmaz goller... Ama işte o 1 rakamı yoksa hepsinin önünde, geride kalanlar kocaman bir hiçtir." değerlendirmesinde bulundu.

Ağaoğlu, "Trabzonsporlu olmaktan tam da bu nedenle gurur duyuyorum." ifadesini kullanarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim, tüm başarılarımızı anlamlı kılan çok ama çok sağlam bir karakterimiz var. Futbolun ilkelerine aykırı formüller, içinde bulunduğumuz koşulları hiçe sayarak yapılan provokasyonlar, futbolda şiddet ve düşmanlığı körükleyen açıklamalar, bize ait olamaz. En büyük övüncümüz işte budur. Şimdi dişimizi tırnağımıza takarak sahada mücadele etmek, tribünde nefesimiz tükenene dek takımımızı desteklemek boynumuzun borcudur."

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Anahtar Kelimeler:
Ahmet Ağaoğlu Futbol Süper Lig Trabzonspor

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