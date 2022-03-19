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Trabzonspor Kulübü yöneticisi Hancı: "Tarihin en güzel baharı geliyor"

19.03.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor Kulübü yöneticisi Hancı: "Tarihin en güzel baharı geliyor"

Spor Toto Süper Lig lideri Trabzonspor'un yönetim kurulu üyesi Şemsetdin Hancı, şampiyonluk yolunda takımlarına inandıklarını belirtti.

Hancı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bordo-mavili takımın 3-2 yenildiği Çaykur Rizespor maçıyla ilgili "Zorlu hava şartlarında olağanüstü mücadele eden takımımızı tebrik ediyorum. Şampiyonluk yolunda takımımıza inanıyoruz ve güveniyoruz. Siz bu soğuk ve karlı havalara aldırmayın, tarihin en güzel baharı geliyor." ifadelerini kullandı.

Bu arada bordo-mavili takımda futbolculara 5 gün izin verildi. Karadeniz ekibi, 24 Mart Perşembe günü saat 18.00'de yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarına başlayacak.

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