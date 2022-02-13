Trabzonspor Kulübü'nden vefat eden taraftar için başsağlığı mesajı

Trabzonspor Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahalarında oynadıkları İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında kalp krizi geçirerek vefat eden taraftar için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. İttifak Holding Konyaspor maçı esnasında tribünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan taraftarımız Eyüp Yusuf'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taraftarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

