YURTHABER
  4. Trabzonspor, kupada Denizlispor'u konuk edecek

Trabzonspor, kupada Denizlispor'u konuk edecek

TRABZON HABERLERİ  | 15.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Trabzonspor, kupada Denizlispor'u konuk edecek

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Suat Arslanboğa yönetecek.

Bordo-mavililer, rakibi karşısından iyi bir sonuçla ayrılarak rövanş maçına avantajlı çıkmanın mücadelesini verecek.

Trabzonspor'da karşılaşma öncesi Abdülkadir Ömür ile Ahmet Canbaz'ın sakatlıkları bulunuyor. Transfer görüşmeleri için izin verilen Donis Avdijaj da kadroda yer almayacak. Sakatlıklarının ardından bireysel olarak çalışmalar yapan Filip Novak, Uğurcan Çakır ile Daniel Sturridge'in de forma giymesi beklenmiyor.

- Hüseyin Çimşir ilk kez

Trabzonspor'da Hüseyin Çimşir, teknik direktör olarak ilk resmi karşılaşmasına çıkacak.

Teknik direktör Ünal Karaman ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen 40 yaşındaki Hüseyin Çimşir, 12 yaşında altyapıyla kapısından girdiği bordo-mavili takımın bu kez başında olacak.

Trabzonspor'un yarınki karşılaşmada, Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Abdurrahim Dursun, Mikel, Sosa, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme ve Sörloth 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı!
Ortahisar Kent Konseyi başkanını seçti.Ortahisar Kent Konseyi başkanını seçti.
Trabzonspor Taraftar Derneği’nden örnek hareketTrabzonspor Taraftar Derneği’nden örnek hareket
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Futbol Trabzonspor Yukatel Denizlispor Ziraat Türkiye Kupası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Eyüp Amca'dan içinizi ısıtacak fedakarlık! Emekli maaşıyla...

Ahmet Uluçay Sinema Günleri

Ahmet Uluçay Sinema Günleri

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

Motosiklet hırsızlığı şebekesi çökertildi

Motosiklet hırsızlığı şebekesi çökertildi

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Tokat’ta tarihi eser operasyonu

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Prof. Dr. Karakaş: "Uyuz salgını yok"

Trabzon Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:07
Sabah
07:37
Öğle
12:35
İkindi
15:01
Akşam
17:23
Yatsı
18:48

Trabzon Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Çağlayan Eczanesi
Ortahisar
Doğa Eczanesi
Ortahisar
Farabi Eczanesi
Ortahisar
Yurdum Eczanesi
Ortahisar
Akçaabat Eczanesi
Akcaabat
Sebat Eczanesi
Akcaabat
Yeni Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Trabzon’da doktorlara moral ziyareti

Trabzon’da doktorlara moral ziyareti

Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Bu lisans talimatı tam bir çıkmazın içine girdi"

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "Bu lisans talimatı tam bir çıkmazın içine girdi"

Varlıbaş Avm Sanat Akademisi Devam Ediyor

Varlıbaş Avm Sanat Akademisi Devam Ediyor

Yayla Evi Yıkılan Şahıs Şaşkın

Yayla Evi Yıkılan Şahıs Şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.