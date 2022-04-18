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Trabzonspor, kupada Yukatel Kayserispor'u konuk edecek

18.04.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, kupada Yukatel Kayserispor'u konuk edecek

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında yarın Yukatel Kayserispor'u konuk edecek.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 73 puanla lider durumda bulunan ve şampiyonluk yolunda büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda da final hedefi için avantajlı sonuçla sahadan ayrılmak istiyor.

En son 1983-84 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, iki kupayı da kazanarak 37 sezon aradan sonra bu başarıyı tekrarlamayı amaçlıyor.

Trabzonspor'da Anders Trondsen ve Hüseyin Türkmen'in sakatlıkları bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
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