Trabzonspor maçı sonrası soyunma odasında yaşananlar ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye halk otobüsü teklif etmişler

Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının son düdüğüyle beraber yaşanan olaylar karşılaşmanın önüne geçerken, sarı-lacivertlilerin soyunma odasında yaşadıkları da ortaya çıktı.

Tribündeki taraftarların sahaya inmesiyle soyunma odasına koşarak gidip adeta canlarını zor kurtaran futbolcular ve teknik heyet güvenlik önlemleri nedeniyle üç saat statta bekletildi.

HALK OTOBÜSÜYLE GÖTÜRMEYİ TEKLİF ETTİLER

Milliyet'in haberine göre, kafilenin havalimanına götürülmesi için çözüm olarak yetkililer, ilk olarak "halk otobüsü ile götürelim" teklifini iletirken bu kabul görmedi.

VALİ TAKIM OTOBÜSÜNE BİNDİ

Üç saatlik bekleyişin ardından güvenlik güçleri hem stat çevresinde hem yollarda hem de havalimanında gerekli önlemleri aldı. Trabzon Valisi Aziz Yıldırım da sarı-lacivertlilerin takım otobüsü ile havaalanına kadar geldi. Güvenlik nedeniyle adeta bir ilk yaşanırken, kafileyi götüren otobüs uçağın yanına kadar yanaştı, böylece korkulan olmadı ve dönüş yolculuğunda hiçbir olay yaşanmadı. Sarı-lacivertli kafile böylece sağsalim İstanbul’a doğru yola çıktı.

BİNLERCE TARAFTAR KARŞILADI

Çıkan olayların ardından uzun süre statta bekletilen, ardından geniş güvenlik önlemleri altında gece geç saatlerde İstanbul’a gelen Fenerbahçeli teknik heyet ve futbolcuları çok sayıda taraftar karşıladı. Sarı-lacivertli futbolseverler yaşanan olayların şokunu atlatmaya çalışan oyunculara meşaleler ve marşlarla destek oldu. Özellikle Osayi-Samuel’e sevgi gösterilerinde bulunulurken, uzun süre Nijeryalı futbolcu lehine tezahüratlar yapıldı.





