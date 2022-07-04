Trabzonspor, Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan ile görüşmelere başladı

Trabzonspor, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'dan Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın profesyonel futbolcusu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan'ın kulübümüze transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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