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Trabzonspor, Maxi Gomez'i kadrosuna kattı

01.09.2022 21:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Maxi Gomez'i kadrosuna kattı

Trabzonspor, Maxi Gomez'i kadrosuna kattı

Trabzonspor, İspanya'nın Valencia takımında forma giyen Uruguaylı golcü Maxi Gomez'i 3+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Maxi Gomez'in transferi konusunda, Valencia Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, anlaşmaya göre İspanyol kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 3 milyon avronun 4 taksit halinde ödeneceği aktarıldı.

Valencia Kulübüne ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilen transfer bedelinin, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 25'inin ödeneceği belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcu Maxi Gomez ile opsiyon hakkı kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya her bir sezon için 1 milyon 750 bin avro garanti ücret ödenecektir. Ayrıca her bir sezon için şarta bağlı prim ödemesi yapılacaktır. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde 2025-2026 futbol sezonu için 1 milyon 750 bin avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi. ​​​​​​​

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