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Trabzonspor, Mekap ile sponsorluk anlaşması imzaladı

04.10.2021 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Mekap ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Trabzonspor ile Mekap arasında bir yıllık sponsorluk anlaşması yapıldı

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde düzenlenen imza törenine Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Mekap Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender katıldı.

Ahmet Ağaoğlu, her sponsorlarının olduğu gibi Mekap firmasının da kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, "Kendilerinin aynı zamanda bir Trabzonsporlu olması ve bu toprakların insanları olması, bu sponsorluğa ayrı bir önem katıyor. Ben bu sponsorluğun hem Trabzonspor’a hem de Mekap’a hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Sponsorluğun aynı zamanda birbirine değer katmak olduğunu ifade eden Ağaoğlu, "Bu anlamda Trabzonspor’un Mekap’a değer katması ve pazar paylarını büyütmeleri, bizim de bu iş birliğiyle birlikte önümüz deki yıllarda da sponsorluk faaliyetlerimizin artarak devam edeceği düşüncesindeyim. Bu sponsorluğun gerçekleşmesinde büyük pay sahibi olan yönetici arkadaşımız Dursun Ali Sakarya’ya da çok teşekkür ediyorum. Tekrar hayırlı olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.

Mekap Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender ise yaptığı açıklamada, “Çocukluğumuzda hep Trabzonspor’u hayal ederdik, büyüdük yine Trabzonspor’u hayal ediyoruz. Trabzonspor bizim her şeyimiz. Yurt dışına gidiyorsunuz Trabzon’u değil de Trabzonspor’u soruyorlar. Bu derece şehrimizin önüne çıkmış bir spor kulübü. Buna destek olmak bizim için onur ve gurur verici. İnşallah önümüzdeki yıllarda da bu sponsorluk vazifesini devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

İmza töreninin ardından Mekap Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk İskender, 600 çalışanı ve aileleri için 1061 adet yeni sezon forması da satın aldı.

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