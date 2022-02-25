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Trabzonspor, Mekap ile yeni reklam ve sponsorluk anlaşması yaptı

25.02.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Mekap ile yeni reklam ve sponsorluk anlaşması yaptı

Trabzonspor Kulübü, Mekap firmasıyla reklam ve sponsorluk anlaşmasını yeniledi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile Mekap Deri ve Ayakkabı Sanayi Ticaret AŞ arasında 2022-2023 futbol sezonunu kapsayacak yeni bir reklam ve sponsorluk anlaşması yapılmıştır. Anlaşmaya göre Mekap, şirketimize reklam ve sponsorluk bedeli olarak toplam 3 milyon 500 bin lira artı KDV ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.

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