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Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçından notlar

TRABZON HABERLERİ  | 27.06.2020 21:13 | Son Güncelleme

Son antrenmanda sakatlanan Ekuban, maç kadrosunda yer almadı

Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor, 103 gün sonra sahasında bir lig maçına çıktı.

En son ligin 26. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavililerin saha hasreti, MKE Ankaragücü maçıyla son buldu.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle lige verilen aranın ardından ligde Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe, daha sonra da geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Karadeniz ekibi, Ankaragücü'nü evinde ağırladı.

- Ekuban, sakatlığı nedeniyle oynayamadı

Trabzonspor'da Gana asıllı İtalyan futbolcu Caleb Ekuban'ın sakatlandığı bildirildi.

Son taktik antrenmanda kasık sakatlığı yaşadığı belirtilen futbolcu, maç kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, müsabaka öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Ekuban'ın MR'ının çekildiğini belirterek, "Son antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Birinci derecede yırtık gözüküyor. 1 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacak. Ama bu oyuncunun kas yapısıyla da alakalı, erken dönebilir." ifadelerini kullandı.

Karadeniz ekibinde Aytemiz Alanyaspor maçında kırmızı kart gören İranlı futbolcu Majid Hosseini ile Fenerbahçe karşılaşmasında kasık sakatlığı geçiren Nwakaeme de maç kadrosuna dahil edilmedi.

- Uğurcan ve Sosa 11'de

Trabzonspor'da geçen hafta Aytemiz Alanyaspor maçında kasığından sakatlanan Uğurcan Çakır, karşılaşmaya yetişti.

Hafta içinde çekilen MR'ında ciddi bir şeye rastlanmayan ve durumu maç saatti belli olacağı açıklanan Uğurcan, sabah Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girerken, akşam da takımının kalesini korudu.

Bordo-mavililerde sakatlığı düzelen kaptan Jose Sosa da sahaya çıkan bir başka isim oldu. Koronavirüs nedeniyle lige verilen arada sakatlanan bordo-mavili futbolcu, 2 lig ve 1 Türkiye Kupası maçını kaçırdıktan sonra 11'de yer aldı.

- Üzülmez'in ilk maçı

Hafta içinde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İbrahim Üzülmez, MKE Ankaragücü'nün başında ilk maçına çıktı.

Sarı-lacivertlilerde kart cezalısı Daniel Lukasik ve Stelios Kitsiou, Trabzonspor deplasmanında forma giyemedi.

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