Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçından notlar

Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor, 103 gün sonra sahasında bir lig maçına çıktı.

En son ligin 26. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavililerin saha hasreti, MKE Ankaragücü maçıyla son buldu.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle lige verilen aranın ardından ligde Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe, daha sonra da geçen hafta Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşan Karadeniz ekibi, Ankaragücü'nü evinde ağırladı.

- Ekuban, sakatlığı nedeniyle oynayamadı

Trabzonspor'da Gana asıllı İtalyan futbolcu Caleb Ekuban'ın sakatlandığı bildirildi.

Son taktik antrenmanda kasık sakatlığı yaşadığı belirtilen futbolcu, maç kadrosunda yer almadı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, müsabaka öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, Ekuban'ın MR'ının çekildiğini belirterek, "Son antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Birinci derecede yırtık gözüküyor. 1 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacak. Ama bu oyuncunun kas yapısıyla da alakalı, erken dönebilir." ifadelerini kullandı.