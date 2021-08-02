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Trabzonspor, Molde maçının hazırlıklarını sürdürdü

02.08.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Molde maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 Ağustos Perşembe günü sahasında Norveç'in Molde takımı ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer, ısınma koşusunun ardından pas, teknikle bağlantılı çabukluk ve 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman, rondo çalışması ve çift kale maçla sona erdi.

Bordo-mavili takım, yarın yapacağı antrenmanla Molde maçının hazırlıklarına devam edecek.

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