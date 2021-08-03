Trabzonspor, Molde maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 5 Ağustos Perşembe günü sahasında Norveç'in Molde takımı ile yapacağı 3. eleme turu ilk maçının hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Medical Park Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanda ısınma koşusunun ardından teknik ısınma hareketleri ve 5'e 2 çalışması yaptı.

Antrenman, dar ve geniş alan oyunlarıyla son buldu.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayacak.



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