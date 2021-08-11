Trabzonspor, Molde maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, yarın Norveç'in Molde takımına konuk olacağı UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Molde Aker Stadyumu'nda yaptıkları antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

Portekiz Futbol Federasyonundan Fabio Verissimo'nun yöneteceği maç, TSİ 19.00'da başlayacak.



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