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Trabzonspor-Monaco

13.10.2022 20:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor-Monaco

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Trabzonspor ile Monaco arasında oynanacak karşılaşmanın hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi

Hakemler: Jakob Kehlet, Lars Hummelgaard, Victor Skytte (Danimarka)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin Türkmen, Bartra, Denswil, Eren Elmalı, Hamsik, Gbamin, Djaniny, Bakasetas, Bardhi, Umut Bozok

Monaco: Nübel, Vanderson, Disasi, Badiashile, Henrique, Diatta, Camara, Fofana, Golovin, Embolo, Ben Yedder

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Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor futbol monaco

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