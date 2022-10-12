YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor-Monaco maçına doğru

Trabzonspor-Monaco maçına doğru

12.10.2022 20:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Monaco Teknik Direktörü Philippe Clement: "Trabzonspor seyircisinin baskısını biliyoruz. Dolu statta oynamak keyifli olacaktır." - Monacolu oyuncu Mohammed Camara: "Takım olarak sıkı bir şekilde oynayacağız ve başarılı bir sonuç alacağımıza inanıyoruz."

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında yarın Trabzonspor ile karşılaşacak Fransa temsilcisi Monaco'nun teknik direktörü Philippe Clement, Trabzonspor seyircisinin baskısını bildiklerini söyledi.

Clement, Fransız ekibinin oyuncusu Mohamed Camara ile Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde katıldığı basın toplantısında, yarın karşılaşmada en iyisini yaparak iyi bir sonuçla ayrılmak istediklerini belirtti.

Trabzonspor seyircisinin baskısının olacağını ifade eden Clement, şunları söyledi:

"Bizler Belgrad'ta olduğu gibi burada da seyirci baskısını hissedeceğiz. Trabzonspor seyircisinin baskısını biliyoruz. Dolu statta oynamak keyifli olacaktır. İyi bir statta, iyi bir seyirci önünde oynayacağız. Trabzonspor'un çok kaliteli sporcuları var. İlk maçta 10 dakika gerçek futbollarını ortaya koyabildiler. Sonra eksik devam ettiler. Tam oyunlarını oynayamadılar. Yarın çok daha farklı bir takım olacak. Türkiye liginde şampiyon olmuş 11 kişiyle maça başlayan takıma karşı oynayacağız. Bizim takım da oyuncuların performansları her geçen gün artıyor."

Camara ise zorlu bir maçı olacağını belirterek, "Takım olarak sıkı bir şekilde oynayacağız ve başarılı bir sonuç alacağımıza inanıyoruz. Ekip arkadaşlarımız olarak birbirimize sıkı yardım ediyoruz.Takımın başarılı olması için çalışacağız." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını tamamladıTrabzonspor, Monaco maçı hazırlıklarını tamamladı
Sözcü Bilgiç'ten, Türkiye bandıralı gemiyi aramaya çalışan İrini Operasyonu'na yanıt:Sözcü Bilgiç'ten, Türkiye bandıralı gemiyi aramaya çalışan İrini Operasyonu'na yanıt:
Kayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray karşısında üç puana inanıyorKayserisporlu Cardoso ve Mensah, Galatasaray karşısında üç puana inanıyor
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor futbol monaco

Trabzon Namaz Vakitleri 12 Ekim Çarşamba

İmsak
04:58
Sabah
06:22
Öğle
12:13
İkindi
15:20
Akşam
17:54
Yatsı
19:13
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Hayati öneme sahip: Onsuz yaşayamazsınız!

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Güzellik uğruna bunu da yaptılar! Yapıştırıcı hilesi şoke etti

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Beklenen gün geldi! Binlerce üründe büyük indirim! İşte kaçırmamanız gereken o ürünler

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Bir numaralı ölüm sebebinin en büyük düşmanı

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Dünyanın en talihsiz adamı: Sürekli kaçıyor! Her orgazm olduğunda...

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Bugün son gün! Binlerce üründeki %50'ye varan indirimden faydalanmak için acele edin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.