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Trabzonspor-Monaco maçının ardından

14.10.2022 00:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Monaco Teknik Direktörü Philippe Clement: "Oyunun bütünlüğünü birlikteliğimizi kaybettik. Maalesef istediğimiz gibi olmadı ve kötü sonuç aldık."

UEFA Avrupa Ligi H Grubu dördüncü maçında Trabzonspor'a 4-0 yenilen Monaco'nun teknik direktörü Philippe Clement, ikinci golün ardından oyun bütünlüğünü, birlikteliğini kaybettiklerini ve kötü bir sonuç aldıklarını söyledi.

Clement, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın iki tane dönüm noktasın olduğunu belirterek, "Öncelikle çok iyi başladık. İlk 43 dakika kaleye şutlarımız oldu ama sonuç alamadık. Futbolda ender görülen yenmemesi gereken bir gol yedik." dedi.

İkinci yarıya iyi başlamak için hızlı bir şekilde girdiklerini ifade eden Clement, şunları kaydetti:

"Ama 2. gol, kornerden gelen gol neticesiyle oyun düzenimiz bozuldu. Bu dakikadan sonra takım tamamen dağıldı. Oyunun bütünlüğünü, birlikteliğimizi kaybettik. Maalesef istediğimiz gibi olmadı ve kötü sonuç aldık. Sonuç çok hoş bir şekilde olmadı. Henüz daha 2 maçımız var. Bu maçın sonuçlarına göre puan durumunda çok daha değişiklikler olacaktır."

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UEFA Avrupa Ligi Trabzonspor futbol monaco

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