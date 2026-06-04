Trabzonspor Noah Saviolo ile kulüp transfer rekorunu kırıyor!

Yeni sezonda mutlak şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, transfer piyasasında ezber bozacak, tarihi bir hamleye imza atmak üzere. Bordo-mavili yönetim, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes forması giyen 22 yaşındaki genç hücum oyuncusu Noah Saviolo'nun transferi için yürüttüğü görüşmelerde kulübüyle anlaşma noktasına büyük ölçüde yaklaştı.

TRABZONSPOR YAZ'A 'FIRTINA' GİBİ GİRDİ!

Yeni sezon öncesinde kadrosunu sil baştan yenilemek için düğmeye basan Trabzonspor, yaz transfer dönemine kelimenin tam anlamıyla "Fırtına" gibi hızlı bir giriş yaptı. Bordo-mavili yönetim, taraftarlarını heyecanlandıran peş peşe hamlelerle Ernest Muçi, Ruslan Malinovskyi, Thierry Karadeniz ve Sidny Lopes Cabral gibi önemli isimlerle her konuda el sıkışarak gövde gösterisi yaptı. Karadeniz ekibi, transfer rüzgarını dindirmeyerek son olarak Portekiz temsilcisi Vitoria SC forması giyen 22 yaşındaki genç yetenek Noah Saviolo'yu da kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

11.5 MİLYON EURO VE SONRAKİ SATIŞTAN PAY!

Portekiz basınından Record'un haberine göre Trabzonspor kurmayları, Portekiz kulübünün direncini kırmak adına masaya devasa bir paket bıraktı. Bordo-mavililerin, genç yetenek için yaklaşık 11.5 milyon Euro bonservis bedeli ve bir sonraki satıştan %15 pay içeren resmi teklifiyle Vitoria Guimaraes yönetimini ikna etmeye çok yakın olduğu belirtildi. Oyuncunun potansiyeline güvenen yönetim, bu hamleyle hem bugüne hem de kulübün geleceğine yatırım yapmayı amaçlıyor.

KULÜBÜN TRANSFER REKORU PARAMPARÇA OLUYOR

Noah Saviolo transferinin iddia edilen 11.5 milyon Euro'luk rakamla resmiyete dökülmesi halinde, Trabzonspor tarihinde yeni bir sayfa açılacak.

Genç oyuncu, Karadeniz fırtınasının geçmiş dönemde kasasından en yüksek bonservisi çıkardığı 8.50 milyon Euro'luk Ernest Muçi, 6.90 milyon Euro'luk Majeed Waris ve 6.20 milyon Euro'luk Gökhan Ünal gibi isimleri geride bırakarak açık ara kulüp tarihinin en pahalı transferi unvanını eline alacak.

AVRUPA DEVLERİNE TARİHİ ÇALIM! BENFİCA VE ROMA MASADA KALDI...

Trabzonspor’un Noah Saviolo transferindeki bu kararlı duruşu, aynı zamanda Avrupa transfer piyasasında kelimenin tam anlamıyla bir "transfer çalımı" olarak kayıtlara geçti. 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Portekiz’in köklü kulübü Benfica’nın yanı sıra İtalya Serie A ekibi Roma da uzun süredir ısrarlı bir şekilde devredeydi. Hatta İtalyan devi Roma’nın, genç yetenek için Vitoria Guimaraes'e 9 milyon Euro garanti ücret ve 3 milyon Euro bonusu içeren, toplamda 12 milyon Euro’yu bulan son derece cazip bir resmi paket sunduğu biliniyordu.

Ancak transfer masasında çok daha hızlı, net ve ciddi adımlar atan Trabzonspor yönetimi, hem Portekiz ekibiyle kurduğu stratejik temaslar hem de sunduğu cazip gelecek planlaması sayesinde Benfica ve Roma gibi dev rakiplerini geride bırakarak yarıştan zaferle ayrılmayı başardı.

"BİR OYUNCUYA 20 MİLYON € VEREBİLİRİZ"

Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan HT Spor'a yaptığı açıklamada "Geçen yıl 6-7 milyon euro verdiğimiz isimler oldu. Bunun üstüne çıkıyoruz, oyuncuların potansiyellerine göre...

Trabzonspor bir oyuncuya 20 milyon euro da verebilir! gerekirse bunu da yapacağız. Yarın falan 10 Milyon € civarı transfer de olacak. Yurt dışında piyasa da belli! Para vermek değil konu, verim alabilmek.

Ruslan Malinovskyi gibi tecrübeli bir oyuncu aldık, başka isimler de olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan transfer sayısının artacağına değinen Doğan, "6-7 transfer yapacağımız düşünüyorduk ama sayı daha fazla olacak.... Futbolcuların burada yaşamak istemesi, ekonomi çok önemli. Hazırlıklarımızı çok önceden yaptık. Konuşulan isimler doğru. Yakında onları da bitireceğiz.

Zirve yarışında olmak için bu transferleri yapıyoruz. Taraftarımız Fatih Tekke ve takımdan desteğini esirgemesin!" dedi.