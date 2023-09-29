SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Trabzonspor Pendikspor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Trabzonspor Pendikspor maçı hangi kanalda?

29.09.2023 14:22 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor ile Pendikspor kozlarını paylaşacak. Süper Lig 7. Hafta karşılaşması, Papara Park'ta oynanacak. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın öğrencileri sahadan üstünlükle yarılmayı hedefliyor. Peki, Trabzonspor Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Pendikspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte ayrıntılar...

Trabzonspor Pendikspor maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçta Hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Papara Park'ta oynanacak maç için geri sayım sürerken sporseverler de arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Trabzonspor Pendikspor maçı canlı yayın bilgisi merak edildi. İşte Trabzonspor Pendikspor maçının tarihi, saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

TRABZONSPOR PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Pendikspor maçı yarın (30 Eylül 2023 Cumartesi) günü saat 16.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Pendikspor maçı beIN Sports'ta yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN PENDİKSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas(Umut), A.Ömür, Visca, Bardhi, Onuachu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nice futbolcusu Beka Beka intihara teşebbüs ediyor!Nice futbolcusu Beka Beka intihara teşebbüs ediyor!
Liderliği bırakmaya niyetleri yokLiderliği bırakmaya niyetleri yok
Galatasaray'a karşı şansı tutmuyorGalatasaray'a karşı şansı tutmuyor
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Trabzonspor oynanacak maçı yayınlanacak süper li maçın

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Tedavinin bir parçası olduğunu söyledi! Hastalarına cinsel saldırıda bulundu

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Levi's, Tommy Hilfiger ve dahası! Ünlü moda markalarında %50'ye varan indirim

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.