Trabzonspor Pendikspor maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Trabzonspor Pendikspor maçı hangi kanalda?

Trabzonspor Pendikspor maçı için geri sayım sürüyor. Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak maçta Hakem Bahattin Şimşek düdük çalacak. Papara Park'ta oynanacak maç için geri sayım sürerken sporseverler de arama motorlarında yaptıkları araştırmalara hız verdi. Trabzonspor Pendikspor maçı canlı yayın bilgisi merak edildi. İşte Trabzonspor Pendikspor maçının tarihi, saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

TRABZONSPOR PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Pendikspor maçı yarın (30 Eylül 2023 Cumartesi) günü saat 16.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR PENDİKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Pendikspor maçı beIN Sports'ta yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN PENDİKSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'İ

Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Benkovic, Eren, Mendy, Bakasetas(Umut), A.Ömür, Visca, Bardhi, Onuachu.



