YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor, sahasına kavuşuyor

Trabzonspor, sahasına kavuşuyor

TRABZON HABERLERİ  | 25.06.2020 11:04 | Son Güncelleme

Süper Lig'de MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, 103 gün sonra sahasında bir lig maçına çıkacak - Karadeniz ekibi, evinde oynadığı son 6 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti

SELÇUK KILIÇ - Süper Lig'in 29. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor'un, iç saha hasreti sona eriyor.

En son ligin 26. haftasında evinde Medipol Başakşehir ile karşılaşan bordo-mavililer, 103 gün sonra Medical Park'ta bir karşılaşmaya çıkacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sezona verilen aranın ardından ligde Göztepe ve Aytemiz Alanyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde de Fenerbahçe ile deplasmanda karşılaşan Karadeniz ekibi, MKE Ankaragücü maçıyla stadına kavuşacak.

- Sahasındaki maçlar

Trabzonspor, evinde oynadığı son 6 lig maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etti.

Karadeniz ekibi, ligin 15. haftasında sahasında Yukatel Denizlispor'a 2-1 yenildikten sonra sırasıyla Hes Kablo Kayserispor'u 6-2, Kasımpaşa'yı 6-0, Fenerbahçe'yi 2-1, Demir Grup Sivaspor'u 2-1, Çaykur Rizespor'u 5-2 mağlup etti, Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı.

Bordo-mavililer, bu sezon sahasında 14 maçın 9'undan galibiyetle, 3'ünden beraberlikle, 2'sinden de mağlubiyetle ayrıldı.

- Çimşir ile yenilmezlik serisi

Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçından 3 puanla ayrılmanın planlarını yaparken, teknik direktör Hüseyin Çimşir ile yakaladığı yenilmezlik serisini de sürdürmeye çalışacak.

Bordo-mavililer, devre arasında anlaşmaya vardığı genç çalıştırıcının yönetiminde, 11 lig maçında 7 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştüŞoke eden anlar! Sahneden seyircilerin arasına düştü
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar kan verdi

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar kan verdi

İzmir'de drone destekli trafik denetimi

İzmir'de drone destekli trafik denetimi

GÜNCELLEME - Şarkıcı Alişan Manisa'da kaza yaptı

GÜNCELLEME - Şarkıcı Alişan Manisa'da kaza yaptı

Karaman'da sulama kanalına düşen kardeşi ile onu kurtarmaya çalışan ağabeyi hayatını kaybetti

Karaman'da sulama kanalına düşen kardeşi ile onu kurtarmaya çalışan ağabeyi hayatını kaybetti

Kastamonu’da doludan zarar gören yerlerde inceleme başlatıldı

Kastamonu’da doludan zarar gören yerlerde inceleme başlatıldı

İYİ Parti’den istifa ederek MHP’ye geçti

İYİ Parti’den istifa ederek MHP’ye geçti

Trabzon Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
02:43
Sabah
04:43
Öğle
12:29
İkindi
16:29
Akşam
20:04
Yatsı
21:56

Trabzon Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Eray Eczanesi
Ortahisar
Fatih Eczanesi
Ortahisar
Hayırlıoğlu Eczanesi
Ortahisar
Zehragül Eczanesi
Ortahisar
Kavaklı Eczanesi
Akcaabat
Tılsım Eczanesi
Akcaabat
Günışığı Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yılanları öldürmek "zoonoz hastalıkların önünü açabilir" uyarısı

Yılanları öldürmek "zoonoz hastalıkların önünü açabilir" uyarısı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.