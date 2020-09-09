YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor

Trabzonspor, sahasında açılış maçlarında iyi sonuçlar alıyor

TRABZON HABERLERİ  | 09.09.2020 11:34 | Son Güncelleme

Bordo-mavililer, lig tarihindeki 46 sezonda, açılış maçlarında 28 galibiyet, 12 beraberlik, 6 mağlubiyet elde etti - Karadeniz ekibi, sahasındaki 22 karşılaşmada 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet aldı - Trabzonspor, Beşiktaş ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya gelecek

SELÇUK KILIÇ - Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 13 Eylül Pazar günü Beşiktaş'ı konuk edecek Trabzonspor, ligde açılış maçlarının büyük bölümünde kazanırken sahasında daha başarılı sonuçlar elde etti.

Bordo-mavililer, lig tarihinde 46 sezondaki başlangıç maçlarında 28 galibiyet, 12 beraberlik alırken 6 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, lig tarihinde 24 kez açılış maçlarını dış sahada, 22 kez de iç sahada oynadı.

Dış sahada 12 galibiyet, 9 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşayan bordo-mavili takım, sahasındaki açılış maçlarında ise 16 galibiyet, 3 beraberlik ve biri hükmen olmak üzere 3 mağlubiyet aldı.

- Beşiktaş ile 3. kez

Trabzonspor, Beşiktaş ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya gelecek.

İki takım açılış maçında ilk olarak 2001-2002 sezonunda karşı karşıya gelirken İstanbul'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer, 2-1 kazandı.

2013-2014 sezonun ilk haftasında yine İstanbul'da oynanan karşılaşmada bu sefer siyah-beyazlılar, 2-0 galip geldi.

6 sezon aradan sonra tekrar ilk hafta karşı karşıya gelecek olan iki takımın da daha önce oynanan maçlarda birer galibiyeti bulunuyor.

- Sahasındaki son 4 açılış maçını kazandı

Trabzonspor, sahasında oynadığı son 4 açılış maçını da kazandı.

Bordo-mavililer, 2007-2008 sezonunda sahasında Sivasspor'a hükmen 3-0 mağlup olurken, 2008-2009 sezonunda Ankaraspor'u 2-0, 2015-2016 sezonunda Bursaspor'u 1-0, 2016-2017 sezonunda Kasımpaşa'yı 2-0, 2017-2018 sezonunda da Konyaspor'u 2-1 yenmişti.

- İlk hafta maçları

Trabzonspor'un, lig tarihinde sezonun başlangıç maçlarında aldığı sonuçlar şöyle:

Sezon Maç Sonuç1974-75Trabzonspor-Fenerbahçe0-11975-76 Galatasaray-Trabzonspor 1-2 1976-77 Trabzonspor-Göztepe 1-0 1977-78 Mersin.İ.Y-Trabzonspor 0-0 1978-79Boluspor-Trabzonspor 0-0 1979-80 Trabzonspor-Bursaspor 0-0 1980-81 Bursaspor-Trabzonspor 1-1 1981-82 Zonguldakspor-Trabzonspor 0-1 1982-83 Sarıyer-Trabzonspor 0-1 1983-84 Trabzonspor-Zonguldakspor 3-1 1984-85 Sarıyer-Trabzonspor 0-0 1985-86 Trabzonspor-Bursaspor 3-0 1986-87 Galatasaray-Trabzonspor 0-1 1987-88 Trabzonspor-Adana Demirspor 2-0 1988-89 Trabzonspor-Eskişehirspor 2-0 1989-90 Trabzonspor-Karşıyaka 1-0 1990-91Karşıyaka-Trabzonspor 0-2 1991-92Trabzonspor-Samsunspor 4-1 1992-93Trabzonspor-Sarıyer 4-0 1993-94 Trabzonspor-Bursaspor 1-1 1994-95 Trabzonspor-Altay 3-1 1995-96 Trabzonspor-Ankaragücü 3-1 1996-97 Trabzonspor-Altay 1-0 1997-98Kocaelispor-Trabzonspor 1-3 1998-99 Trabzonspor-Gazintepspor 0-1 1999-00 Adanaspor-Trabzonspor 1-2 2000-01Erzurumspor-Trabzonspor 1-3 2001-02 Beşiktaş-Trabzonspor 1-2 2002-03 Trabzonspor-Fenerbahçe 0-0 2003-04 Konyaspor-Trabzonspor 3-3 2004-05 Kayserispor-Trabzonspor 0-3 2005-06 Trabzonspor-Kayserispor 2-1 2006-07 Kayserispor-Trabzonspor 1-0 2007-08 Trabzonspor-Sivasspor 0-3 (Hükmen) 2008-09 Trabzonspor-Ankaraspor 2-0 2009-10 Sivasspor-Trabzonspor 1-2 2010-11Ankaragücü-Trabzonspor 0-2 2011-12Manisaspor-Trabzonspor 1-12012-13 Kardemir K.-Trabzonspor 1-1 2013-14 Beşiktaş-Trabzonspor 2-0 2014-15 Kayseri Erciyesspor-Trabzonspor 0-0 2015-16Trabzonspor-Bursaspor 1-0 2016-17 Trabzonspor-Kasımpaşa2-02017-18Trabzonspor-Atiker Konyaspor 2-1 2018-19 Medipol Başakşehir-Trabzonspor 2-0 2019-20Kasımpaşa-Trabzonspor1-1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi Sırrını herkesle paylaştı! 5 alışkanlığını değiştirdi 58 kilo verdi
Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!Trabzon'a muhtarı vuran katil zanlısı güvenlik kamerasında!
En Çok Okunan Yerel Haberler
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Başkan Güler yine uyardı; maske, mesafe ve temizlik...
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Kayserispor'da Kasımpaşa maçı hazırlıkları
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
Karayolunda yanan araç ormanı da yaktı
İzmir’de coşkulu 9 Eylül programı
İzmir’de coşkulu 9 Eylül programı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
BB Erzurumspor Armando Sadiku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı
Başkan Umutlu, Edremit’in 98’nci Kurtuluş Yıl dönümünü kutladı

Trabzon Namaz Vakitleri 9 Eylül Çarşamba

İmsak
04:21
Sabah
05:49
Öğle
12:24
İkindi
15:58
Akşam
18:48
Yatsı
20:10

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 9 Eylül Çarşamba

Birinci Eczanesi
Ortahisar
Defne Eczanesi
Ortahisar
Merve Eczanesi
Ortahisar
Yurdum Eczanesi
Ortahisar
Kavaklı Eczanesi
Akcaabat
Yıldız Eczanesi
Akcaabat
Atacan Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Çömlekçi’de yıkımlar yeniden başladı
Çömlekçi’de yıkımlar yeniden başladı
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Sümela Manastırı'nda 7'nci ayin yapıldı
Sümela Manastırı'nda 7'nci ayin yapıldı
Emlakçı olmak için sınavdan geçtiler
Emlakçı olmak için sınavdan geçtiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.