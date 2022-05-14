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Trabzonspor, şampiyonluğunu kutluyor

14.05.2022 17:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-mavili taraftarlar, kupa töreni öncesi şehir merkezinde toplanmaya başladı

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un kupa töreni öncesi taraftarlar, şehir merkezinde toplanmaya başladı.

Bordo-mavili taraftarlar, Uzun Sokak ile 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na geldi. Formalarını giyen binlerce taraftar, takımları lehine tezahürat yaptı.

Taraftarlar, ellerindeki Trabzonspor bayrakları ve atkılarını sallayarak şampiyonluk sloganları attı.

Şampiyonluğu zaman zaman horon ve kolbastı oynayarak kutlayan taraftarlardan bazılarının yüzlerini takımlarının renklerine boyattığı gözlendi.

Öte yandan, Medical Park Stadı'nda düzenlenecek kupa törenine gidemeyen taraftarlar için de alana dev ekran kuruldu.

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