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TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

21.12.2022 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor ile Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak konusu oldu. Karşılaşmayı hakem Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını Ekrem Kan ve Ata Yıldırım üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan olarak açıklandı. Trabzonspor Samsunspor maçı canlı izle konu başlığı internette araştırılıyor. Peki Trabzonspor Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI İZLE! Trabzonspor Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

Trabzonspor ile Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında karşı karşıya gelecek. Heyecanla karşılaşma maç için geri sayım devam ederken Trabzonspor Samsunspor maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Bordo Mavili ekipte Dorukhan Toköz, Serkan Asan ve Stefano Denswil sakatlıkları nedeniyle maçta oynayacayacak. Visca'nın durumu ise maça doğru netleşecek. Öte yandan Bruno Peres'in ise lisans bulunmadığı için bu maçta forma giyemeyeceği ifade edildi. Peki, Trabzonspor Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Samsunspor maçı bugün (21 Aralık 2022 Çarşamba) saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Samsunspor maçı A Spor'da canlı olarak ekrana gelecek.

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Gbamin, Hüseyin, Hugo, Eren, Siopis, Bakasetas, Visca, Abdülkadir, Trezeguet, Umut Bozok

Samsunspor: Aykut, Zeki Yavru, Alim Öztürk, Osman Çelik, Soner , Yusuf Emre, Ali Kaan, Celil, Gaetan, Ahmet Sağat, Douglas Tanque

TRABZONSPOR SAMSUNSPOR MAÇI CANLI TAKİP


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