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Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

20.08.2021 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci haftasında 23 Ağustos Pazartesi günü evinde Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda iki grup halinde çalıştı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda İtalya temsilcisi Roma ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme idmanı gerçekleştirirken, diğer oyuncular ise dinamik ısınmanın ardından mobilizasyon ve koordinasyon çalışması yaptı.

Dar alan oyunları ve dayanıklılık çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale maçın ardından sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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