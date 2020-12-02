YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

TRABZON HABERLERİ  | 02.12.2020 13:27 | Son Güncelleme

Trabzonspor, Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında 7 Aralık Pazartesi günü Demir Grup Sivasspor'u konuk edeceği maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Abdulkadir Parmak ve Abdülkadir Ömür ile sakatlığı bulunan Kamil Ahmet Çörekçi yer almazken, Hüseyin Türkmen takımdan ayrı çalıştı.

Dinamik ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları yapıp, dar alan oyunları oynayan bordo-mavili futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.

Bordo-mavililer, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Ben de zorluklar yaşadım' 'Ben de zorluklar yaşadım'
AFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarıAFAD'dan Trabzon'daki yangınlar hakkında kritik uyarı

Trabzon Namaz Vakitleri 2 Aralık Çarşamba

İmsak
05:50
Sabah
07:21
Öğle
12:16
İkindi
14:39
Akşam
17:01
Yatsı
18:26

Trabzon Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Çarşamba

Hayırlıoğlu Eczanesi
Ortahisar
Ömür Eczanesi
Ortahisar
Park Eczanesi
Ortahisar
Şükraniye Eczanesi
Ortahisar
Rabia Eczanesi
Akcaabat
Sebat Eczanesi
Akcaabat
Şifa Eczanesi
Arakli
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.