Trabzonspor Süper Lig'e fırtına gibi başladı! 2 maç 2 galibiyet... Kasımpaşa'yı da kayıpsız geçtiler

Süper Lig’de ikinci haftanın son maçında Trabzonspor Kasımpaşa’ya konuk oldu. Bordo mavililer maçtan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.

FATİH TEKKE’DEN ÇİFT FORVET SÜRPRİZİ!

Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında maça forvet hattında Augusto ve Onuachu ikilisiyle başladı. İşte ilk 11’ler…

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Opoku, Szalai, Mortadha, Baldursson, Fall, Hajradinovic, Cafu, Ali Yavuz, Gueye.

Trabzonspor: Uğurcan, Wagner Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Visca, Olaigbe, Augusto, Onuachu.

TATSIZ İLK YARI PERFORMANSI

Takımlar ilk yarının genelinde orta saha mücadelesi verirken, şut girişimleri olmasına karşın herhangi birinde isabet elde edemediler. Böylelikle ilk yarı golsüz bir şekilde 0-0 sonuçlandı.

YENİ TRANSFER ATTI!

Trabzonspor’un yeni transferi Felipe Augusto dakikalar 75'i gösterdiğinde attığı golle takımını öne geçirirken, galibiyette önemli rol sahibi oldu.