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Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

17.09.2022 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında yarın Gaziantep FK'yi ağırlayacak.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Mete Kalkavan yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız'ı 2-1 mağlup ederek Avrupa kupalarında 1119 günlük galibiyet hasretini sonlandıran bordo-mavililer, ligde de Gaziantep FK'yi yenerek milli maç nedeniyle verilecek araya moralli bir şekilde girmek istiyor.

Ligde 3 galibiyet,1 beraberlik ve 2 mağlubiyet ile 10 puan toplayan Karadeniz ekibi, zorlu maçtan galibiyetle ayrılarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Edin Visca, Dorukhan Toköz, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Buruno Peres, Yusuf Yazıcı, Gbamin ve Larsen'in sakatlıkları bulunuyor.

Bordo-mavililer, bugün tesislerinde yapacağı antrenmanla son hazırlıklarını tamamladıktan sonra maç saatini beklemeye başlayacak.

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