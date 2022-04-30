Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu kutluyor

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Fraport TAV Antalyaspor'la 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor'un taraftarları, Taksim Meydanı'nda şampiyonluğu kutladı.

Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının son bölümüne doğru meydanda toplanmaya başlayan bordo-mavililer, maçın bitiş düdüğüyle büyük sevinç yaşadı.

Kutlamalar için meydana dev bayraklar açılırken, yoğun güvenlik önlemi de alındı.

Yollar araç trafiğine kapatılırken binlerce Trabzonspor taraftarı, atkı ve formalarıyla şampiyon takımları için tezahüratta bulundu.

Müzik eşliğinde şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, meşale ve havai fişeklerle de şampiyonluk kutlamalarını sürdürdü.



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