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Trabzonspor taraftarları, Sörloth'u tekrar takımda görmek istiyor

02.06.2021 11:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor taraftarları, Sörloth'u tekrar takımda görmek istiyor

Trabzonspor taraftarları, geçen sezon başında Almanya'nın Leipzig takımına transfer olan Norveçli golcüsü Alexander Sörloth'un tekrar takıma dönmesini istiyor.

Bordo-mavili taraftarlar, eski gol krallarını yeniden takımlarında görmek için dün gece sosyal medyada büyük bir kampanya başlattı.

Taraftarlar, Sörloth'un sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafa 1,6 milyonu aşkın "Come to Trabzonspor" ifadesi kullanarak yorum yaptı.

Norveçli oyuncuyu, yeniden takıma dönmeye davet eden taraftarların kampanyası devam ediyor.

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