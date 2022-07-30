Trabzonspor taraftarları, Süper Kupa maçını dev ekrandan takip etti

Trabzonspor'un Turkcell Süper Kupa'da Demir Grup Sivasspor'la karşılaştığı maçı bordo-mavili taraftarlar, dev ekrandan izledi.

Bordo-mavili taraftarlar, maç saatine kısa süre kala Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi'ne kurulan dev ekran önünde bir araya geldi.

Takımları lehine tezahüratlarda bulunan taraftarların, maçtaki gol pozisyonlarında heyecanlı anlar yaşadıkları görüldü.

Bu arada çoğu taraftarın karşılaşmayı Millet Bahçesi'nde bulunan tribünden takip ettiği görüldü.



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